    США объявили новые санкции против иранского "теневого флота"

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 20:48
    США объявили новые санкции против иранского теневого флота

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство финансов США.

    В Минфине заявили, что санкции коснутся девяти судов "теневого флота" Ирана, а также компаний, которые ими владеют.

    Все имущество и активы подсанкционных юридических и физических лиц, находящихся в Соединенных Штатах, будут заблокированы.

    В министерстве добавили, что ограничения нацелены на сокращение доходов властей Ирана.

