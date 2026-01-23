США объявили новые санкции против иранского "теневого флота"

Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство финансов США.

В Минфине заявили, что санкции коснутся девяти судов "теневого флота" Ирана, а также компаний, которые ими владеют.

Все имущество и активы подсанкционных юридических и физических лиц, находящихся в Соединенных Штатах, будут заблокированы.

В министерстве добавили, что ограничения нацелены на сокращение доходов властей Ирана.