США объявили новые санкции против иранского "теневого флота"
Другие страны
- 23 января, 2026
- 20:48
Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против Ирана.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство финансов США.
В Минфине заявили, что санкции коснутся девяти судов "теневого флота" Ирана, а также компаний, которые ими владеют.
Все имущество и активы подсанкционных юридических и физических лиц, находящихся в Соединенных Штатах, будут заблокированы.
В министерстве добавили, что ограничения нацелены на сокращение доходов властей Ирана.
