    Rubio Kolumbiyanın XİN başçısı ilə Tramp və Petro arasında keçiriləcək görüşü müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 20:46
    Rubio Kolumbiyanın XİN başçısı ilə Tramp və Petro arasında keçiriləcək görüşü müzakirə edib

    ABŞ-nin Dövlət katibi Marko Rubio Kolumbiyanın xarici işlər naziri Roza Yolanda Vilyavisensio ilə ticarət əlaqələri, regional təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və narkotik qaçaqmalçılığına qarşı tədbirlər də daxil olmaqla, ümumi prioritetləri müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında bildirilib.

    Tərəflər həmçinin Kolumbiya və ABŞ prezidentləri Qustavo Petro və Donald Tramp arasında fevralda keçiriləcək görüşü müzakirə ediblər.

    Daha əvvəl Qustavo Petro fevralın 3-də Ağ Evdə amerikalı həmkarı Trampla mühüm danışıqlar aparacağını elan edib.

    Roza Yolanda Vilyavisensio Marko Rubio Donald Tramp Qustavo Petro
