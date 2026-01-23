Rubio Kolumbiyanın XİN başçısı ilə Tramp və Petro arasında keçiriləcək görüşü müzakirə edib
Digər ölkələr
- 23 yanvar, 2026
- 20:46
ABŞ-nin Dövlət katibi Marko Rubio Kolumbiyanın xarici işlər naziri Roza Yolanda Vilyavisensio ilə ticarət əlaqələri, regional təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və narkotik qaçaqmalçılığına qarşı tədbirlər də daxil olmaqla, ümumi prioritetləri müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında bildirilib.
Tərəflər həmçinin Kolumbiya və ABŞ prezidentləri Qustavo Petro və Donald Tramp arasında fevralda keçiriləcək görüşü müzakirə ediblər.
Daha əvvəl Qustavo Petro fevralın 3-də Ağ Evdə amerikalı həmkarı Trampla mühüm danışıqlar aparacağını elan edib.
Son xəbərlər
21:24
Ərdoğan Balkan Sülh Platformasının iştirakçılarını qəbul edibRegion
20:55
KİV: Meloni Aİ liderlərini Trampa qarşı çıxmamağa inandırıbDigər ölkələr
20:50
Premyer Liqa: "Neftçi" "Zirə" ilə heç-heçə edibFutbol
20:46
Rubio Kolumbiyanın XİN başçısı ilə Tramp və Petro arasında keçiriləcək görüşü müzakirə edibDigər ölkələr
20:43
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura yekun vurulubKomanda
20:34
Merts: Almaniya Trampın Sülh Şurasını dəstəkləməyə hazırdır, lakin indiki formada yoxDigər ölkələr
20:29
Niderlandın vəliəhd şahzadəsi Katarina-Amaliya hərbi təlim keçibDigər ölkələr
20:18
131 nəfərin məktəb direktoru təyin edilməsi ilə bağlı müsbət rəy verilibElm və təhsil
20:13