    Рубио обсудил с главой МИД Колумбии предстоящую встречу Трампа и Петро

    • 23 января, 2026
    • 20:22
    Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел Колумбии Розой Йоландой Вильявисенсио, чтобы обсудить общие приоритеты, включая торговые связи, региональное сотрудничество в области безопасности и меры по борьбе с наркотрафиком.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

    Стороны также обсудили предстоящую встречу президентов Колумбии и США Густаво Петро и Дональда Трампа, которая состоится в феврале.

    Ранее Густаво Петро анонсировал, что проведет важные переговоры с американским коллегой Трампом в Белом доме 3 февраля.

