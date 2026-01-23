Рубио обсудил с главой МИД Колумбии предстоящую встречу Трампа и Петро
Другие страны
- 23 января, 2026
- 20:22
Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел Колумбии Розой Йоландой Вильявисенсио, чтобы обсудить общие приоритеты, включая торговые связи, региональное сотрудничество в области безопасности и меры по борьбе с наркотрафиком.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
Стороны также обсудили предстоящую встречу президентов Колумбии и США Густаво Петро и Дональда Трампа, которая состоится в феврале.
Ранее Густаво Петро анонсировал, что проведет важные переговоры с американским коллегой Трампом в Белом доме 3 февраля.
