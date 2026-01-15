İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Petro Trampla görüşünün tarixini açıqlayıb

    Petro Trampla görüşünün tarixini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 15 yanvar, 2026
    • 08:34
    Petro Trampla görüşünün tarixini açıqlayıb

    Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petro ABŞ lideri Donald Tramp ilə görüşünün fevralın 3-də baş tutacağını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Petro bu barədə Nazirlər Kabinetinin iclası zamanı bəyanat verib. İclas Kolumbiya hökumətinin "YouTube" kanalı vasitəsilə canlı yayımlanıb.

    "Respublikanın Nazirlər Şurası narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi mövzusunu nəzərdən keçirir. Bu məsələ, belə demək mümkünsə, Birləşmiş Ştatlar və Kolumbiya arasında, hökumətlər və prezidentlər arasında mübahisələri kəskinləşdirib və nəticədə fevralın 3-də Tramp ilə görüş imkanının yaranmasına səbəb olub. Görək bu görüşün nəticələri necə olacaq, çünki o həlledici əhəmiyyət kəsb edir", - deyə Petro bildirib.

    Prezidentin sözlərinə görə, onun əsas vəzifəsi ölkədə sosial və iqtisadi sabitliyi təmin etmək olaraq qalır. O vurğulayıb ki, hakimiyyət ictimai asayişi qorumağa və Trampın ritorikasının respublika əhalisi üçün mənfi nəticələr doğurmasına imkan verməməyə çalışır.

    Qeyd edək ki, Tramp yanvarın 3-də ABŞ-nin Venesueladakı hərbi əməliyyatı ilə əlaqədar bəyan etmişdi ki, Petronun ünvanına səsləndirdiyi xəbərdarlıqlar qüvvədə qalır. Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri əvvəllər Kolumbiya Prezidentini narkotik istehsalını stimullaşdırmaqda ittiham etmişdi. O vurğulamışdı ki, əgər ölkə rəhbərliyi narkotrafiklə mübarizəni gücləndirməsə, ABŞ Kolumbiyaya qarşı güc tətbiq edə bilər. Daha sonra o, kolumbiyalı həmkarı ilə Ağ Evdə görüşəcəyini anons etmişdi.

    Kolumbiya Ağ Ev Qustavo Petro Donald Tramp
