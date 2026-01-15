Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Петро назвал дату встречи с Трампом

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 08:06
    Петро назвал дату встречи с Трампом

    Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что его встреча с лидером США Дональдом Трампом состоится 3 февраля.

    Как передает Report, об это он заявил в ходе заседания кабмина, трансляция велась на YouTube-канале колумбийского правительства.

    "Совет министров республики рассматривает тему наркотрафика, которая, скажем так, усилила дебаты между Соединенными Штатами и Колумбией, между правительствами, между президентами и в итоге привела к возможности встречи с Трампом, которая состоится 3 февраля. Посмотрим, каковы будут результаты этой встречи, поскольку она имеет решающее значение", - заявил Петро.

    По словам президента, его основной задачей остается обеспечение социальной и экономической стабильности в стране. Он подчеркнул, что власти стремятся сохранить общественное спокойствие и не допустить негативных последствий риторики Трампа для населения республики.

    Трамп 3 января в связи с проведением военной операции США в Венесуэле уведомил, что его предупреждения в отношении Петро остаются в силе. Глава вашингтонской администрации ранее обвинял колумбийского президента в поощрении производства наркотиков. Он подчеркивал, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с наркотрафиком. Позднее он анонсировал встречу с колумбийским воллегой в Белом доме.

