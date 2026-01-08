Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп заявил, что вскоре примет Петро в Белом доме

    Трамп заявил, что вскоре примет Петро в Белом доме

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом Колумбии Густаво Петро и намерен вскоре встретиться с ним в Белом доме.

    Как передает Report, об этом глава вашингтонской администрации написал в соцсети Truth Social.

    "Было огромной честью говорить с президентом Колумбии Густаво Петро, который позвонил, чтобы объяснить ситуацию, касающуюся наркотиков и других разногласий, которые у нас были, - написал Трамп . - Я высоко оценил его звонок и тон, жду с нетерпением встречи с ним в ближайшем будущем".

    По словам главы Белого дома, подготовку к этому ведут дипведомства двух стран.

    Ранее Трамп пригрозил провести военную операцию против правительства Колумбии.

