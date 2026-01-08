Трамп заявил, что вскоре примет Петро в Белом доме
Другие страны
- 08 января, 2026
- 05:18
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом Колумбии Густаво Петро и намерен вскоре встретиться с ним в Белом доме.
Как передает Report, об этом глава вашингтонской администрации написал в соцсети Truth Social.
"Было огромной честью говорить с президентом Колумбии Густаво Петро, который позвонил, чтобы объяснить ситуацию, касающуюся наркотиков и других разногласий, которые у нас были, - написал Трамп . - Я высоко оценил его звонок и тон, жду с нетерпением встречи с ним в ближайшем будущем".
По словам главы Белого дома, подготовку к этому ведут дипведомства двух стран.
Ранее Трамп пригрозил провести военную операцию против правительства Колумбии.
