Трамп заявил, что вскоре примет Петро в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом Колумбии Густаво Петро и намерен вскоре встретиться с ним в Белом доме.

Как передает Report, об этом глава вашингтонской администрации написал в соцсети Truth Social.

"Было огромной честью говорить с президентом Колумбии Густаво Петро, который позвонил, чтобы объяснить ситуацию, касающуюся наркотиков и других разногласий, которые у нас были, - написал Трамп . - Я высоко оценил его звонок и тон, жду с нетерпением встречи с ним в ближайшем будущем".

По словам главы Белого дома, подготовку к этому ведут дипведомства двух стран.

Ранее Трамп пригрозил провести военную операцию против правительства Колумбии.