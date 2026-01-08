Tramp tezliklə Petronu Ağ Evdə qəbul edəcəyini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 08 yanvar, 2026
- 05:51
ABŞ Prezidenti Donald Tramp kolumbiyalı həmkarı Qustavo Petro ilə telefon danışığı apardığını və tezliklə Ağ Evdə onunla görüşmək niyyətində olduğunu açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, Vaşinqtonun administrasiyasının rəhbəri bu barədə "TruthSocial" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Narkotiklər və digər fikir ayrılıqları ilə bağlı vəziyyəti izah etmək üçün zəng edən Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petro ilə danışmaq böyük şərəf idi. Onun zəngini və danışıq tərzini yüksək qiymətləndirdim və yaxın gələcəkdə onunla görüşməyi səbirsizliklə gözləyirəm", - Tramp yazıb.
Ağ Ev rəhbərinin sözlərinə görə, hər iki ölkənin diplomatik nümayəndəlikləri buna hazırlaşır.
Daha əvvəl Tramp Kolumbiya hökumətinə qarşı hərbi əməliyyat keçirməklə hədələmişdi.
Son xəbərlər
05:51
Tramp tezliklə Petronu Ağ Evdə qəbul edəcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
05:24
Alimlər insanların Ayı çirkləndirməyə başladığını aşkarlayıblarElm və təhsil
04:41
Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsinə dair qanun layihəsinə "yaşıl işıq" yandırıbDigər ölkələr
04:12
Polşa ərazisində "Könüllülər koalisiyası" qüvvələrinin yerləşdirilməsinə razıdırDigər ölkələr
03:35
Vens: Venesuelanın neft satışına icazə üçün şərti açıqlayıbDigər ölkələr
03:07
Ukraynanın iki vilayəti Rusiyanın zərbəsindən sonra tam elektriksiz qalıbDigər ölkələr
02:48
ABŞ 66 beynəlxalq təşkilatdan çıxıbDigər ölkələr
02:21
Video
Minneapolisdə ICE agenti qadını öldürməsindən sonra etirazlar başlayıbDigər ölkələr
01:48