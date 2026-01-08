İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Tramp tezliklə Petronu Ağ Evdə qəbul edəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 08 yanvar, 2026
    • 05:51
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp kolumbiyalı həmkarı Qustavo Petro ilə telefon danışığı apardığını və tezliklə Ağ Evdə onunla görüşmək niyyətində olduğunu açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Vaşinqtonun administrasiyasının rəhbəri bu barədə "TruthSocial" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Narkotiklər və digər fikir ayrılıqları ilə bağlı vəziyyəti izah etmək üçün zəng edən Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petro ilə danışmaq böyük şərəf idi. Onun zəngini və danışıq tərzini yüksək qiymətləndirdim və yaxın gələcəkdə onunla görüşməyi səbirsizliklə gözləyirəm", - Tramp yazıb.

    Ağ Ev rəhbərinin sözlərinə görə, hər iki ölkənin diplomatik nümayəndəlikləri buna hazırlaşır.

    Daha əvvəl Tramp Kolumbiya hökumətinə qarşı hərbi əməliyyat keçirməklə hədələmişdi.

