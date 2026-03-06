İran ABŞ-nin BƏƏ və Küveytdəki bazalarına zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 06 mart, 2026
- 19:24
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ-nin BƏƏ və Küveytdəki bazalarına endirilən zərbələr barədə məlumat yayıb.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, SEPAH Fars körfəzindəki iki hərbi bazaya zərbələr endirib.
Hücumların hədəfi BƏƏ-dəki Əl-Dəfra hava bazası və Küveytdəki Əli-Saləm hava bazası olub, hər iki bazada amerikalı hərbçilər yerləşir.
Mümkün dağıntılar və ya itkilər barədə hələlik heç bir ətraflı məlumat verilməyib.
Son xəbərlər
20:09
Tramp: ABŞ Yaxın Şərqdən minlərlə insanı təxliyə edirDigər ölkələr
20:08
Azərbaycan Moldova ilə perspektivli sahələrdə investisiya imkanlarını araşdıracaqBiznes
19:58
Sudan İranın Azərbaycan ərazisinə PUA hücumlarından narahatlığını bildiribXarici siyasət
19:57
ABŞ İranın Naxçıvana endirdiyi zərbələrdən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini bəyan edibDigər
19:56
Antonio Koşta: Azərbaycan Aİ üçün strateji əhəmiyyətli tərəfdaş olaraq qalırXarici siyasət
19:56
Hakan Fidan Ankaranın Türkiyə və Azərbaycana hərbi hücumlarla bağlı ciddi narahatlığını ifadə edibRegion
19:50
Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatının üçüncü gününə yekun vurulubFərdi
19:45
Maksim Prevo: Belçika İranın Naxçıvana hücumlarını qətiyyətlə pisləyirXarici siyasət
19:40