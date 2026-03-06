İran ABŞ-nin BƏƏ və Küveytdəki bazalarına zərbələr endirib

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ-nin BƏƏ və Küveytdəki bazalarına endirilən zərbələr barədə məlumat yayıb.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, SEPAH Fars körfəzindəki iki hərbi bazaya zərbələr endirib.

    Hücumların hədəfi BƏƏ-dəki Əl-Dəfra hava bazası və Küveytdəki Əli-Saləm hava bazası olub, hər iki bazada amerikalı hərbçilər yerləşir.

    Mümkün dağıntılar və ya itkilər barədə hələlik heç bir ətraflı məlumat verilməyib.

