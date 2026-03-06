Иран нанес удары по американским базам в ОАЭ и Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по американским базам в ОАЭ и Кувейте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

Согласно информации, корпус стражей исламской революции нанес удары по двум военным базам в Персидском заливе.

Целью атак были авиабаза Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​авиабаза Али-Салем в Кувейте, на обеих базируются американские военнослужащие.

Никаких подробностей о возможном ущербе или жертвах пока не сообщалось.