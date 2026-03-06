Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Иран нанес удары по американским базам в ОАЭ и Кувейте

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 19:14
    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по американским базам в ОАЭ и Кувейте.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

    Согласно информации, корпус стражей исламской революции нанес удары по двум военным базам в Персидском заливе.

    Целью атак были авиабаза Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​авиабаза Али-Салем в Кувейте, на обеих базируются американские военнослужащие.

    Никаких подробностей о возможном ущербе или жертвах пока не сообщалось.

    İran ABŞ-nin BƏƏ və Küveytdəki bazalarına zərbələr endirib
    Iran strikes US bases in UAE and Kuwait
