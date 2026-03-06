Antonio Koşta ilk dəfə Azərbaycana səfər edəcək – EKSKLÜZİV
Xarici siyasət
- 06 mart, 2026
- 19:00
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta martın 11-də Azərbaycana rəsmi səfər edəcək və bu, onun Bakıya ilk səfəri olacaq.
Bu barədə "Report"un Avropa bürosuna Aİ Şurasının başçısının ofisindən bildirilib.
"Səfər regional xarakter daşımır. Bu, Aİ Şurasının başçısının Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir", - Koştanın ofisindən qeyd ediblər.
