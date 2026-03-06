İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Antonio Koşta ilk dəfə Azərbaycana səfər edəcək – EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 19:00
    Antonio Koşta ilk dəfə Azərbaycana səfər edəcək – EKSKLÜZİV

    Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta martın 11-də Azərbaycana rəsmi səfər edəcək və bu, onun Bakıya ilk səfəri olacaq.

    Bu barədə "Report"un Avropa bürosuna Aİ Şurasının başçısının ofisindən bildirilib.

    "Səfər regional xarakter daşımır. Bu, Aİ Şurasının başçısının Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir", - Koştanın ofisindən qeyd ediblər.

    Antoniu Koşta Avropa İttifaqı Şurası Azərbaycan
    Антониу Кошта впервые посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ
    António Costa to make first official visit to Azerbaijan – EXCLUSIVE

