Антониу Кошта впервые посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Президент Совета Европейского союза Антониу Кошта 11 марта посетит Азербайджан с официальным визитом, который станет его первой поездкой в Баку.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в офисе главы Совета ЕС.

"Визит не носит региональный характер. Это первый официальный визит главы Совета ЕС в Азербайджана", - отметили в офисе Кошты.