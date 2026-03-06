Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Антониу Кошта впервые посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 19:00
    Антониу Кошта впервые посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Президент Совета Европейского союза Антониу Кошта 11 марта посетит Азербайджан с официальным визитом, который станет его первой поездкой в Баку.

    Об этом европейскому бюро Report сообщили в офисе главы Совета ЕС.

    "Визит не носит региональный характер. Это первый официальный визит главы Совета ЕС в Азербайджана", - отметили в офисе Кошты.

    Antonio Koşta ilk dəfə Azərbaycana səfər edəcək – EKSKLÜZİV
    António Costa to make first official visit to Azerbaijan – EXCLUSIVE
