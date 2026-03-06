Антониу Кошта впервые посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ
Президент Совета Европейского союза Антониу Кошта 11 марта посетит Азербайджан с официальным визитом, который станет его первой поездкой в Баку.
Об этом европейскому бюро Report сообщили в офисе главы Совета ЕС.
"Визит не носит региональный характер. Это первый официальный визит главы Совета ЕС в Азербайджана", - отметили в офисе Кошты.
