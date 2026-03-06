İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Mərakeşin XİN rəhbəri İranın Naxçıvana dron hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 18:47
    Mərakeşin XİN rəhbəri İranın Naxçıvana dron hücumunu pisləyib

    Mərakeş Krallığının xarici işlər, Afrika ilə əməkdaşlıq və xaricdəki mərakeşlilər naziri Nasser Bourita Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı Ceyhun Bayramov həmsöhbətinə 5 mart 2026-cı il tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikası istiqamətində İran tərəfindən həyata keçirilmiş dron hücumları barədə geniş məlumat verib.

    Nazir qeyd edib ki, Azərbaycanın ərazisinə qarşı bu cür addımlar ölkənin suverenliyinə zidd olmaqla yanaşı, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin ciddi şəkildə pozulmasıdır və regionda gərginliyin artmasına xidmət edir.

    Nazir Nasser Bourita Azərbaycanın ərazisinə qarşı dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyib, bunun narahatlıq doğurduğunu bildirərək, ölkəmizlə həmrəyliyini ifadə edib.

    Telefon danışığı zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov Naxçıvan aeroportuna dron hücumu Nasser Bourita
    Марокко решительно осуждает атаку иранских дронов на Нахчыван
    Morocco strongly condemns Iranian drone attack on Nakhchivan

    Son xəbərlər

    19:07

    Tramp Kubanın tezliklə çökəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    19:06

    Alen Berse: İranın Azərbaycana hücumu gərginliyin azaldılmasına təcili ehtiyac olduğunu göstərir

    Xarici siyasət
    19:00

    Antoniu Koşta ilk dəfə Aİ Şurasının başçısı qismində Azərbaycana səfər edəcək – EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    18:55

    Sabah İstanbulda TDT XİN Şurasının fövqəladə sammiti keçiriləcək

    Digər
    18:47

    Mərakeşin XİN rəhbəri İranın Naxçıvana dron hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    18:47

    Bakı, Sumqayıt, Qax və Samuxda yaşıllıqlara 63 min manatdan çox ziyan vurulub

    Ekologiya
    18:46

    İran Hörmüz boğazında dron hücumu edilən gəmidə yanğın başladığını bildirib

    Region
    18:45

    BP və SOCAR Üstyurtda birgə fəaliyyət imkanlarını öyrənir

    Energetika
    18:44

    BP "Mərkəzi Azəri" platformasının işini qismən dayandırmağı planlaşdırır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti