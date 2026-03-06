Марокко решительно осуждает атаку иранских дронов на Нахчыван
- 06 марта, 2026
- 18:53
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев за рубежом Королевства Марокко Насером Буритой.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе беседы глава азербайджанского МИД подробно проинформировал собеседника о дроновых атаках, осуществленных 5 марта со стороны Ирана по территории Нахчыванской Автономной Республики.
Байрамов подчеркнул, что подобные действия направлены против суверенитета Азербайджана, являются серьезным нарушением норм и принципов международного права и способствуют росту напряженности в регионе.
Насер Бурита, в свою очередь, решительно осудил атаки беспилотников по территории Азербайджана, выразил обеспокоенность произошедшим и заявил о солидарности Марокко с Азербайджаном.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.