Марокко решительно осуждает атаку иранских дронов на Нахчыван

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев за рубежом Королевства Марокко Насером Буритой.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе беседы глава азербайджанского МИД подробно проинформировал собеседника о дроновых атаках, осуществленных 5 марта со стороны Ирана по территории Нахчыванской Автономной Республики.

Байрамов подчеркнул, что подобные действия направлены против суверенитета Азербайджана, являются серьезным нарушением норм и принципов международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

Насер Бурита, в свою очередь, решительно осудил атаки беспилотников по территории Азербайджана, выразил обеспокоенность произошедшим и заявил о солидарности Марокко с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.