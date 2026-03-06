Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 18:53
    Марокко решительно осуждает атаку иранских дронов на Нахчыван

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев за рубежом Королевства Марокко Насером Буритой.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    В ходе беседы глава азербайджанского МИД подробно проинформировал собеседника о дроновых атаках, осуществленных 5 марта со стороны Ирана по территории Нахчыванской Автономной Республики.

    Байрамов подчеркнул, что подобные действия направлены против суверенитета Азербайджана, являются серьезным нарушением норм и принципов международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

    Насер Бурита, в свою очередь, решительно осудил атаки беспилотников по территории Азербайджана, выразил обеспокоенность произошедшим и заявил о солидарности Марокко с Азербайджаном.

    Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Удар по аэропорту Нахчывана Джейхун Байрамов Насер Бурита
    Mərakeşin XİN rəhbəri İranın Naxçıvana dron hücumunu pisləyib
    Morocco strongly condemns Iranian drone attack on Nakhchivan
