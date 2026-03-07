Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Дональд Трамп: Ведущие оборонные компании США увеличат производство в 4 раза

    Другие страны
    07 марта, 2026
    • 01:54
    Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие американские оборонные корпорации согласились увеличить объемы производства вооружений в четыре раза.

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social по итогам встречи в Белом доме с руководителями ведущих компаний военно-промышленного комплекса.

    По словам Трампа, во встрече приняли участие топ-менеджеры BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon.

    "Они согласились в четыре раза увеличить производство оружия высочайшего класса, поскольку мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня объемов. Расширение производства началось за три месяца до встречи, и многие заводы и линии уже запущены", - отметил американский лидер.

    Трамп также сообщил, что штаты по всей стране подают заявки на участие в тендерах на строительство новых предприятий военно-промышленного комплекса.

    "Штаты по всей стране подают заявки на участие в тендерах на строительство этих новых заводов", - подчеркнул он.

    По словам президента США, следующая встреча с руководством американского ВПК планируется через два месяца.

