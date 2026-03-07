CENTCOM: США нанесли удары более чем по 3 тыс. целей в Иране
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 02:08
Американские войска с начала военной операции нанесли удары более чем по 3 тыс. целей на территории Ирана.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
По данным командования, в ходе операции также были повреждены или уничтожены 43 иранских военных корабля, включая корабль-носитель ударных беспилотников.
Отмечается, что помимо большого количества тактической авиации в операции задействованы стратегические бомбардировщики B-2A, B-52H и B-1B. Они наносят удары по наиболее защищенным объектам хранения и производства баллистических ракет Ирана.
Operation Epic Fury: The first 7 days pic.twitter.com/B2tOjVfSNW— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026
