Tramp Kubanın tezliklə çökəcəyini bəyan edib
Digər ölkələr
- 06 mart, 2026
- 19:07
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kubanın tezliklə çökəcəyini bildirib və Havananın Vaşinqtonla saziş bağlamağa hazır olduğuna əminliyini ifadə edib.
"Report" xəbər verir ki, Tramp bunu CNN-ə müsahibəsində deyib.
"Kuba tezliklə süqut edəcək, bunun işə (İrana qarşı əməliyyat) aidiyyəti yoxdur, amma Kuba da çökəcək", - o qeyd edib.
"Onlar sövdələşmə bağlamaq istəyirlər, buna görə də ABŞ dövlət katibi Markonu (Rubio) ora göndərəcəyəm. Hazırda buna köklənmişik. Bizim vaxtımız çoxdur, amma 50 il sonra Kuba hazırdır", - Tramp vurğulayıb.
