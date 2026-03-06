İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Tramp Kubanın tezliklə çökəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 19:07
    Tramp Kubanın tezliklə çökəcəyini bəyan edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kubanın tezliklə çökəcəyini bildirib və Havananın Vaşinqtonla saziş bağlamağa hazır olduğuna əminliyini ifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bunu CNN-ə müsahibəsində deyib.

    "Kuba tezliklə süqut edəcək, bunun işə (İrana qarşı əməliyyat) aidiyyəti yoxdur, amma Kuba da çökəcək", - o qeyd edib.

    "Onlar sövdələşmə bağlamaq istəyirlər, buna görə də ABŞ dövlət katibi Markonu (Rubio) ora göndərəcəyəm. Hazırda buna köklənmişik. Bizim vaxtımız çoxdur, amma 50 il sonra Kuba hazırdır", - Tramp vurğulayıb.

    Трамп заявил, что Куба "скоро падет"

