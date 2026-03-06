Трамп заявил, что Куба "скоро падет"
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 18:39
Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба "скоро падет" и выразил уверенность в готовности Гаваны заключить соглашение с Вашингтоном.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью CNN.
"Куба скоро падет, это не имеет отношения к делу [операция против Ирана], но Куба тоже падет", - сказал он.
"Они хотят заключить сделку, поэтому я отправлю туда государственного секретаря США Марко [Рубио], и посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас мы сосредоточены именно на этом. У нас много времени, но Куба готова - спустя 50 лет", - добавил он.
Последние новости
19:03
Трамп заявил, что не обеспокоен ростом мировых цен на нефтьДругие страны
19:00
Антониу Кошта впервые посетит Азербайджан в качестве главы Совета ЕС - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
18:57
Трамп допустил возможность религиозного лидера у власти в ИранеДругие страны
18:56
Кристофоли: Азербайджан является важным направлением для увеличения добычи нефти и газа по BPЭнергетика
18:53
Марокко решительно осуждает атаку иранских дронов на НахчыванВнешняя политика
18:51
В Стамбуле завтра пройдет экстренный саммит СМИД ОТГВнешняя политика
18:50
Ален Берсе: Атака Ирана на Азербайджан подчеркивает срочную необходимость деэскалацииВнешняя политика
18:46
Глава Минобороны Беларуси осудил удары иранских беспилотников по НахчывануВнешняя политика
18:39