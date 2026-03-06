Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба "скоро падет" и выразил уверенность в готовности Гаваны заключить соглашение с Вашингтоном.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью CNN.

"Куба скоро падет, это не имеет отношения к делу [операция против Ирана], но Куба тоже падет", - сказал он.

"Они хотят заключить сделку, поэтому я отправлю туда государственного секретаря США Марко [Рубио], и посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас мы сосредоточены именно на этом. У нас много времени, но Куба готова - спустя 50 лет", - добавил он.