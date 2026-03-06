Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

Трамп заявил, что Куба "скоро падет"

    • 06 марта, 2026
    • 18:39
    Трамп заявил, что Куба скоро падет

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба "скоро падет" и выразил уверенность в готовности Гаваны заключить соглашение с Вашингтоном.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью CNN.

    "Куба скоро падет, это не имеет отношения к делу [операция против Ирана], но Куба тоже падет", - сказал он.

    "Они хотят заключить сделку, поэтому я отправлю туда государственного секретаря США Марко [Рубио], и посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас мы сосредоточены именно на этом. У нас много времени, но Куба готова - спустя 50 лет", - добавил он.

