Koşta və fon der Lyayen Yaxın Şərq liderləri ilə İran ətrafındakı münaqişəni müzakirə edəcəklər
    Koşta və fon der Lyayen Yaxın Şərq liderləri ilə İran ətrafındakı münaqişəni müzakirə edəcəklər

    Koşta və fon der Lyayen Yaxın Şərq liderləri ilə İran ətrafındakı münaqişəni müzakirə edəcəklər

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Antonio Koşta və Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen martın 9-da İran ətrafındakı vəziyyəti və münaqişənin nizamlanması yollarını müzakirə etmək üçün Yaxın Şərq ölkələrinin liderləri ilə videokonfrans keçirəcəklər.

    Bu barədə "Report"un Avropa bürosuna Aİ Şurası rəhbərinin mətbuat katibi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, onlayn görüş regiondakı cari vəziyyətin qiymətləndirilməsi üzrə fikir mübadiləsi və Aİ tərəfindən atılacaq növbəti addımların müzakirəsi üçün platforma olacaq.

    "Bu fikir mübadiləsi yaranmış vəziyyətlə bağlı liderlərin qiymətləndirmələrini eşitməyə, Aİ və ona üzv dövlətlər tərəfindən region ölkələrinə göstəriləcək gələcək dəstəyi müzakirə etməyə imkan verəcək", - mətbuat katibi qeyd edib.

    Bildirilib ki, videokonfrans zamanı əsas diqqət münaqişənin dayandırılması yollarının axtarışına yönəldiləcək.

    Antonio Koşta Ursula fon der Lyayen Yaxın Şərq
    Кошта и фон дер Ляйен обсудят с лидерами Ближнего Востока конфликт вокруг Ирана
    Costa and von der Leyen to discuss Iran conflict with Middle East leaders

