    Кошта и фон дер Ляйен обсудят с лидерами Ближнего Востока конфликт вокруг Ирана

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 18:37
    Кошта и фон дер Ляйен обсудят с лидерами Ближнего Востока конфликт вокруг Ирана

    Президент Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 марта проведут видеоконференцию с лидерами стран Ближнего Востока для обсуждения ситуации вокруг Ирана и путей урегулирования конфликта.

    Об этом европейскому бюро Report сообщила пресс-секретарь главы Совета ЕС.

    По его словам, онлайн-встреча станет площадкой для обмена оценками текущей ситуации в регионе и обсуждения дальнейших шагов со стороны Европейского союза.

    "Этот обмен мнениями даст возможность услышать оценки лидеров по поводу сложившейся ситуации и обсудить дальнейшую поддержку со стороны ЕС и его государств-членов странам региона", - отметила представитель пресс-службы.

    В аппарате Кошты подчеркнули, что основное внимание в ходе видеоконференции будет уделено поиску путей прекращения конфликта.

    Koşta və fon der Lyayen Yaxın Şərq liderləri ilə İran ətrafındakı münaqişəni müzakirə edəcəklər
    Costa and von der Leyen to discuss Iran conflict with Middle East leaders
