Кошта и фон дер Ляйен обсудят с лидерами Ближнего Востока конфликт вокруг Ирана

Президент Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 марта проведут видеоконференцию с лидерами стран Ближнего Востока для обсуждения ситуации вокруг Ирана и путей урегулирования конфликта.

Об этом европейскому бюро Report сообщила пресс-секретарь главы Совета ЕС.

По его словам, онлайн-встреча станет площадкой для обмена оценками текущей ситуации в регионе и обсуждения дальнейших шагов со стороны Европейского союза.

"Этот обмен мнениями даст возможность услышать оценки лидеров по поводу сложившейся ситуации и обсудить дальнейшую поддержку со стороны ЕС и его государств-членов странам региона", - отметила представитель пресс-службы.

В аппарате Кошты подчеркнули, что основное внимание в ходе видеоконференции будет уделено поиску путей прекращения конфликта.