İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Sabah İstanbulda TDT XİN Şurasının fövqəladə sammiti keçiriləcək

    Region
    • 06 mart, 2026
    • 18:55
    Sabah İstanbulda TDT XİN Şurasının fövqəladə sammiti keçiriləcək

    Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin xarici işlər nazirləri martın 7-də İstanbulda fövqəladə sammit keçirəcəklər.

    "Report" TDT-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, görüş Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanın sədrliyi ilə keçiriləcək.

    "İclasda TDT ölkələrinin - Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanın xarici işlər nazirləri, həmçinin baş katib Kubanıçbek Ömuraliyev iştirak edəcəklər. Görüş zamanı əsas diqqət cari beynəlxalq və regional proseslərə, Türk dünyası ölkələri arasında siyasi dialoqun gücləndirilməsinə, institusional əməkdaşlığın genişləndirilməsinə və birgə təşəbbüslərin təşviqinə yönəldiləcək", - bəyanatda bildirilib.

    Təşkilatdan əlavə edilib ki, tərəflər TDT çərçivəsində inteqrasiyanın daha da dərinləşdirilməsi və fəaliyyətin əlaqələndirilməsi üzrə addımları müzakirə edəcəklər.

    TDT Türk Dövlətləri Təşkilatı İstanbul Sammit
    В Стамбуле завтра пройдет экстренный саммит СМИД ОТГ
    Istanbul to host emergency summit of Turkic States foreign ministers

    Son xəbərlər

    20:09

    Tramp: ABŞ Yaxın Şərqdən minlərlə insanı təxliyə edir

    Digər ölkələr
    20:08
    Foto

    Azərbaycan Moldova ilə perspektivli sahələrdə investisiya imkanlarını araşdıracaq

    Biznes
    19:58

    Sudan İranın Azərbaycan ərazisinə PUA hücumlarından narahatlığını bildirib

    Xarici siyasət
    19:57

    ABŞ İranın Naxçıvana endirdiyi zərbələrdən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini bəyan edib

    Digər
    19:56

    Antonio Koşta: Azərbaycan Aİ üçün strateji əhəmiyyətli tərəfdaş olaraq qalır

    Xarici siyasət
    19:56

    Hakan Fidan Ankaranın Türkiyə və Azərbaycana hərbi hücumlarla bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib

    Region
    19:50

    Xizək Alpinizmi üzrə Avropa Çempionatının üçüncü gününə yekun vurulub

    Fərdi
    19:45

    Maksim Prevo: Belçika İranın Naxçıvana hücumlarını qətiyyətlə pisləyir

    Xarici siyasət
    19:40

    Covanni Kristofoli: "Azərbaycan BP üçün neft-qaz hasilatının artırılması baxımından mühüm istiqamətdir"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti