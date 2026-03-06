В Стамбуле завтра пройдет экстренный саммит СМИД ОТГ

Министры иностранных дел стран Организации тюркских государств проведут экстренный саммит в Стамбуле 7 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОТГ, встреча состоится под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

"В заседании примут участие министры иностранных дел стран ОТГ - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также генеральный секретарь Кубанычбек Омуралиев. Основное внимание в ходе встречи будет уделено текущим международным и региональным процессам, укреплению политического диалога между странами тюркского мира, расширению институционального сотрудничества и продвижению совместных инициатив", - говорится в заявлении.

В частности, стороны обсудят шаги по дальнейшему углублению интеграции и координации действий в рамках Организации тюркских государств, добавили в организации.