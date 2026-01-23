İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura yekun vurulub

    Komanda
    • 23 yanvar, 2026
    • 20:43
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura yekun vurulub

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə iki görüş baş tutub.

    "Milli Aviasiya Akademiyası" evdə UNEC-i 3:1(23:25, 25:19, 25:14, 25:11) hesabı ilə məğlub edib.

    "Murov Az Terminal" isə "Gənclər"i üstələyib - 3:0 (25:19, 25:15, 25:20).

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "Milli aviasiya akademiyası" "Murov Az Terminal"

    Son xəbərlər

    21:24

    Ərdoğan Balkan Sülh Platformasının iştirakçılarını qəbul edib

    Region
    20:55

    KİV: Meloni Aİ liderlərini Trampa qarşı çıxmamağa inandırıb

    Digər ölkələr
    20:50

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Zirə" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    20:46

    Rubio Kolumbiyanın XİN başçısı ilə Tramp və Petro arasında keçiriləcək görüşü müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:43

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura yekun vurulub

    Komanda
    20:34

    Merts: Almaniya Trampın Sülh Şurasını dəstəkləməyə hazırdır, lakin indiki formada yox

    Digər ölkələr
    20:29

    Niderlandın vəliəhd şahzadəsi Katarina-Amaliya hərbi təlim keçib

    Digər ölkələr
    20:18

    131 nəfərin məktəb direktoru təyin edilməsi ilə bağlı müsbət rəy verilib

    Elm və təhsil
    20:13

    "Yuventus" hücum xəttini daha bir türk futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti