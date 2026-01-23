Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura yekun vurulub
Komanda
- 23 yanvar, 2026
- 20:43
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə iki görüş baş tutub.
"Milli Aviasiya Akademiyası" evdə UNEC-i 3:1(23:25, 25:19, 25:14, 25:11) hesabı ilə məğlub edib.
"Murov Az Terminal" isə "Gənclər"i üstələyib - 3:0 (25:19, 25:15, 25:20).
Son xəbərlər
21:24
Ərdoğan Balkan Sülh Platformasının iştirakçılarını qəbul edibRegion
20:55
KİV: Meloni Aİ liderlərini Trampa qarşı çıxmamağa inandırıbDigər ölkələr
20:50
Premyer Liqa: "Neftçi" "Zirə" ilə heç-heçə edibFutbol
20:46
Rubio Kolumbiyanın XİN başçısı ilə Tramp və Petro arasında keçiriləcək görüşü müzakirə edibDigər ölkələr
20:43
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura yekun vurulubKomanda
20:34
Merts: Almaniya Trampın Sülh Şurasını dəstəkləməyə hazırdır, lakin indiki formada yoxDigər ölkələr
20:29
Niderlandın vəliəhd şahzadəsi Katarina-Amaliya hərbi təlim keçibDigər ölkələr
20:18
131 nəfərin məktəb direktoru təyin edilməsi ilə bağlı müsbət rəy verilibElm və təhsil
20:13