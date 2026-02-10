Глава МВД Франции заявил о росте уровня насилия среди молодежи в стране

Рост уровня насилия среди молодежи наблюдается во Франции.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала BFMTV заявил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

По его словам, "насилие все больше проникает в отношения между молодыми людьми по пустяковым поводам".

"Все чаще используется холодное оружие", - указал министр.

Он отметил, что с марта по декабрь 2025 года у 525 учащихся были обнаружены ножи. Проверки проводились непосредственно в школах или рядом с ними.

Нуньес заявил о необходимости "жесткой реакции на это со стороны властей". Он заверил, что сотрудники правоохранительных органов продолжат проводить проверки по 1,5 тыс. школьников в месяц в учебных заведениях и рядом с ними на предмет ношения холодного оружия.