    • 10 февраля, 2026
    • 00:14
    Глава МВД Франции заявил о росте уровня насилия среди молодежи в стране

    Рост уровня насилия среди молодежи наблюдается во Франции.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала BFMTV заявил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

    По его словам, "насилие все больше проникает в отношения между молодыми людьми по пустяковым поводам".

    "Все чаще используется холодное оружие", - указал министр.

    Он отметил, что с марта по декабрь 2025 года у 525 учащихся были обнаружены ножи. Проверки проводились непосредственно в школах или рядом с ними.

    Нуньес заявил о необходимости "жесткой реакции на это со стороны властей". Он заверил, что сотрудники правоохранительных органов продолжат проводить проверки по 1,5 тыс. школьников в месяц в учебных заведениях и рядом с ними на предмет ношения холодного оружия.

    МВД Франции насилие школы
    Fransanın daxili işlər naziri gənclər arasında zorakılığın artdığını açıqlayıb
