Глава МВД Франции заявил о росте уровня насилия среди молодежи в стране
Другие страны
- 10 февраля, 2026
- 00:14
Рост уровня насилия среди молодежи наблюдается во Франции.
Как передает Report, об этом в эфире телеканала BFMTV заявил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.
По его словам, "насилие все больше проникает в отношения между молодыми людьми по пустяковым поводам".
"Все чаще используется холодное оружие", - указал министр.
Он отметил, что с марта по декабрь 2025 года у 525 учащихся были обнаружены ножи. Проверки проводились непосредственно в школах или рядом с ними.
Нуньес заявил о необходимости "жесткой реакции на это со стороны властей". Он заверил, что сотрудники правоохранительных органов продолжат проводить проверки по 1,5 тыс. школьников в месяц в учебных заведениях и рядом с ними на предмет ношения холодного оружия.
