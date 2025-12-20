Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 06:47
    WP: Хегсет призвал к пересмотру запрета на применение противопехотных мин

    Военный министр США Пит Хегсет заявил о необходимости разрешить использование противопехотных мин. Новые правила применения оружия предлагается сформулировать в течение 90 дней.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документ Пентагона.

    В нем указано, что возможная отмена запрета "умножит силы" американских войск в "одной из самых опасных ситуаций в области безопасности за всю историю страны".

    Среди целей, намеченных Пентагоном как будущие изменения, было снятие территориальных ограничений на использование противопехотных мин.

    Согласно документу, президент США Дональд Трамп денонсировал гуманитарную программу по обезвреживанию наземных мин.

    Лента новостей