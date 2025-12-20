СМИ: "Барселона" хочет подписать 15-летнего нападающего "Норвич Сити"
Футбол
- 20 декабря, 2025
- 05:59
"Барселона" намерена приобрести 15-летнего нападающего "Норвич Сити" Аджая Тавареса.
Как передает Report, об этом сообщает издание Goal.com.
По информации источника, за молодым игроком следили несколько европейских клубов, в числе претендентов - "РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия". При этом "Барселона" предложила наиболее выгодные условия и рассчитывает завершить трансфер в ближайшее время.
Таварес выступает на позиции левого вингера за команду "Норвич Сити" U-18. За основной состав клуба в официальных матчах не играл, но в июле выходил на поле в предсезонной встрече с нидерландским "Волендамом". За сборную Англии до 17 лет он провёл четыре игры, результативными действиями не отметился.
