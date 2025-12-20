СМИ: "Барселона" хочет подписать 15-летнего нападающего "Норвич Сити"

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Футбол
    • 20 декабря, 2025
    • 05:59
    "Барселона" намерена приобрести 15-летнего нападающего "Норвич Сити" Аджая Тавареса.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Goal.com.

    По информации источника, за молодым игроком следили несколько европейских клубов, в числе претендентов - "РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия". При этом "Барселона" предложила наиболее выгодные условия и рассчитывает завершить трансфер в ближайшее время.

    Таварес выступает на позиции левого вингера за команду "Норвич Сити" U-18. За основной состав клуба в официальных матчах не играл, но в июле выходил на поле в предсезонной встрече с нидерландским "Волендамом". За сборную Англии до 17 лет он провёл четыре игры, результативными действиями не отметился.

    ФК "Барселона" ФК "Норвич Сити" футбол
    KİV: "Barselona" "Norviç Siti"nin 15 yaşlı hücumçusunu transfer etmək istəyir

