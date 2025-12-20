Делегация Судебно-правового совета совершила визит в Албанию

Делегация во главе с членом Судебно-правового совета, председателем Бакинского апелляционного суда Мубаризом Акберовым отправилась с визитом в Тирану.

Как сообщает Report, целью является ознакомление с направлениями деятельности Высшего судебного совета Албании, его организацией и практикой, применяемой в сфере судебного управления, а также осуществление обмена знаниями и передовым опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках программы визита во время встречи с председателем и членами Высшего судебного совета Албании делегации была предоставлена информация об организационной структуре судебной системы Албании, судебном управлении, а также о реформах и передовых практиках, осуществляемых для применения электронной судебной системы, был проведен обмен мнениями.

Делегация также посетила специализированные суды первой и апелляционной инстанций по коррупции и организованной преступности, Административный суд Тираны, Административный апелляционный суд, Городской суд общей юрисдикции Тираны и Апелляционный суд общей юрисдикции Тираны.