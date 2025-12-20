Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Португалия внесет в Энергетический фонд поддержки Украины 600 тыс. евро

    20 декабря, 2025
    23:26
    Португалия внесет в Энергетический фонд поддержки Украины 600 тыс. евро

    Премьер-министр Португалии Луиш Монтенергу объявил, что его страна внесет первый вклад в Энергетический фонд поддержки Украины в размере 600 тысяч евро.

    Как передает Report, об этом заявила глава Кабмина Украины Юлия Свириденко в соцсети Х.

    "Оборонная поддержка Португалии, в частности через PURL и SAFE, крайне важна для укрепления нашей устойчивости. Обсудили с премьер-министром (Португалии - ред.) оборонные инициативы Build in Ukraine и Build with Ukraine, где наши страны имеют значительный потенциал для развития сотрудничества, в частности в сфере совместного производства дронов", - проинформировала премьер.

    Также, по ее словам, стороны договорились проработать вопрос заключения межправительственного (G2G) соглашения, которое будет способствовать привлечению португальского бизнеса и инвестиций на украинский рынок.

    Премьер-министр на встрече с Монтенегру подчеркнула, что Украина благодарна лидерам ЕС за решение предоставить Украине финансирование в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы.

    "Это невероятно важная помощь для Украины", – резюмировала Свириденко.

    Юлия Свириденко Украина Португалия
    Portuqaliya Ukraynanın Enerji Fonduna dəstək üçün 600 min avro ayıracaq

