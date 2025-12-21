Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Пентагоне назвали условия прекращения захвата судов Венесуэлы

    Другие страны
    • 21 декабря, 2025
    • 05:39
    В Пентагоне назвали условия прекращения захвата судов Венесуэлы

    Армия США будет задерживать все танкеры, выходящие из Венесуэлы до тех пор, пока глава южноамериканского государства Николас Мадуро не вернет все украденные американские активы.

    Как передает Report, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в социальной сети X.

    "Президент Трамп ясно дал понять: блокада танкеров с санкционированной нефтью, выходящих из Венесуэлы или направляющихся в нее, останется в полной силе, пока преступное предприятие Мадуро не вернет все украденные американские активы", - написал Хегсет.

    Ранее стало известно, что США захватили у берегов Венесуэлы нефтяной танкер Centuries.

