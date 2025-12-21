Pentaqon Venesuela gəmilərinin ələ keçirilməsinə son qoymaq üçün şərtləri açıqlayıb

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ABŞ Ordusu Cənubi Amerika ölkəsi lideri Nikolas Maduro Birləşmiş Ştatların oğurlanmış bütün aktivlərini geri qaytarana qədər Venesueladan gedən bütün tankerləri saxlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Pentaqon katibi Pit Heqset "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində açıqlayıb.

    "Prezident Tramp aydın şəkildə bildirib: Venesuelaya gedən və ya gedən sanksiyalı neft daşıyan tankerlərin blokadası Maduronun cinayətkar təşkilatı oğurlanmış bütün Amerika aktivlərini geri qaytarana qədər tam qüvvədə qalacaq", - Heqset yazıb.

    Daha əvvəl ABŞ-nin Venesuela sahillərində "Centuries" neft tankerini ələ keçirdiyi bildirilirdi.

    В Пентагоне назвали условия прекращения захвата судов Венесуэлы

