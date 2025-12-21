İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Misir XİN: Qəzza ilə bağlı razılaşmanın ikinci mərhələsi 2026-cı ilin yanvarında başlaya bilər

    • 21 dekabr, 2025
    • 21:37
    Misir XİN: Qəzza ilə bağlı razılaşmanın ikinci mərhələsi 2026-cı ilin yanvarında başlaya bilər

    Misirin xarici işlər naziri Bədr Abdel Ati bildirib ki, Qəzza zolağı üzrə sazişin ikinci mərhələsinə keçid 2026-cı ilin yanvarında baş tuta bilər.

    "Report" bu barədə un xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Nazir həmçinin yanvar ayında Qəzza zolağının idarə olunması üçün Fələstin komitəsinin və sabitləşdirmə məqsədilə beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı işlərin başlanmasına ümid etdiyini vurğulayıb.

