Misir XİN: Qəzza ilə bağlı razılaşmanın ikinci mərhələsi 2026-cı ilin yanvarında başlaya bilər
Digər ölkələr
- 21 dekabr, 2025
- 21:37
Misirin xarici işlər naziri Bədr Abdel Ati bildirib ki, Qəzza zolağı üzrə sazişin ikinci mərhələsinə keçid 2026-cı ilin yanvarında baş tuta bilər.
"Report" bu barədə un xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Nazir həmçinin yanvar ayında Qəzza zolağının idarə olunması üçün Fələstin komitəsinin və sabitləşdirmə məqsədilə beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı işlərin başlanmasına ümid etdiyini vurğulayıb.
