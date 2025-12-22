İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Naxçıvanda Amnistiya aktının icrasına başlanılıb

    Daxili siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 11:29
    Naxçıvanda Amnistiya aktının icrasına başlanılıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin amnistiya elan olunması təşəbbüsü əsasında dekabrın 19-da Milli Məclis tərəfindən qəbul edilən Amnistiya aktının Naxçıvanda icrasına başlanılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Amnistiya aktının icrası Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidmətinin qarışıq rejimli cəzaçəkmə müəssisində həyata keçirilir.

    Qeyd edək ki, Naxçıvanda amnistiya aktı 128 məhkuma şamil edilib. Ümumi olaraq, 57 nəfər azadlığa buraxılacaq. Bu gün amnistiya aktı icrasında 15 nəfər azadlığa buraxılır ki, onlardan 6 nəfəri əcnəbi vətəndaşdır. Bunlardan 2-si Türkiyə, 2-i İran, 2-si isə Türkmənistan vətəndaşıdır.

    Azadlığa buraxılan məhkumlardan biri qadındır.

    Naxçıvan Amnistiya aktı

    Son xəbərlər

    11:43

    Sumqayıtın bir hissəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    11:41

    Qazaxıstanda yük vaqonları relsdən çıxıb

    Region
    11:40

    Fərid Qayıbov: "Azərbaycanın şahmatda ənənələri var"

    Fərdi
    11:38

    Qazaxıstanda şəhər meri intihar edib

    Region
    11:37

    Azərbaycan ilk dəfə Budapeşt Beynəlxalq Sirk Festivalının münsiflər heyətində təmsil olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    11:33
    Video

    Müğənni Dəniz Əsədova azadlığa buraxılıb

    Hadisə
    11:32

    Üç gün geomaqnit qasırğası olacaq

    Elm və təhsil
    11:29
    Foto

    Naxçıvanda Amnistiya aktının icrasına başlanılıb

    Daxili siyasət
    11:27

    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti