    В Нахчыване началось исполнение акта об амнистии

    Внутренняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 12:05
    В Нахчыване началось исполнение акта об амнистии

    В Нахчыване приступили к исполнению акта об амнистии, инициированного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и утвержденного Милли Меджлисом 19 декабря.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, реализация акта об амнистии осуществляется в учреждении исполнения наказаний смешанного режима Пенитенциарной службы Министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики.

    В Нахчыване акт об амнистии распространяется на 128 осужденных. В общей сложности на свободу выйдут 57 человек. Сегодня освобождаются 15 человек, среди которых 6 иностранцев: двое граждан Турции, двое - Ирана и двое - Туркменистана.

