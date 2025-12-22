В Нахчыване началось исполнение акта об амнистии
Внутренняя политика
- 22 декабря, 2025
- 12:05
В Нахчыване приступили к исполнению акта об амнистии, инициированного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и утвержденного Милли Меджлисом 19 декабря.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, реализация акта об амнистии осуществляется в учреждении исполнения наказаний смешанного режима Пенитенциарной службы Министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики.
В Нахчыване акт об амнистии распространяется на 128 осужденных. В общей сложности на свободу выйдут 57 человек. Сегодня освобождаются 15 человек, среди которых 6 иностранцев: двое граждан Турции, двое - Ирана и двое - Туркменистана.
