"Нафтогаз" подписал с ЕБРР грантовое соглашение на €85 млн для закупки газа

"Нафтогаз" подписал очередное грантовое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на 85 млн евро для закупки газа.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом на своей странице в соцсети написал председатель правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Грант предоставляется правительством Норвегии благодаря договоренностям между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, и будет направлен на закупку дополнительных объемов импортного газа, чтобы частично компенсировать потери собственной добычи в результате российских атак", - написал Корецкий в своем Фейсбуке.

Соглашение позволяет "Нафтогазу" обеспечить стабильность поставок газа для украинских потребителей и укрепить энергетическую безопасность страны, отметил Корецкий.

"Спасибо правительству Норвегии, фонду NORAD и ЕБРР за, как всегда, своевременную и важную поддержку. Шаг за шагом", - добавил глава "Нафтогаза".

21 ноября 2025 года группа "Нафтогаз" и польский энергетический концерн Orlen финализировали договоренности о поставках 300 млн куб. м американского сжиженного газа (LNG) в Украину в первом квартале 2026 года, всего в следующем году ожидается импорт американского LNG на уровне 1 млрд куб. м.