İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Naftoqaz" EBRD ilə qaz alışı üçün 85 milyon avro məbləğində qrant müqaviləsi imzalayıb

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 14:50
    Naftoqaz EBRD ilə qaz alışı üçün 85 milyon avro məbləğində qrant müqaviləsi imzalayıb

    Ukraynanın "Naftoqaz" şirkəti qaz alışı üçün Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) ilə 85 milyon avro məbləğində növbəti qrant müqaviləsini imzalayıb.

    "Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətinin idarə heyətinin sədri Sergey Koretski sosial şəbəkədəki səhifəsində yazıb.

    "Qrant Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə Norveçin Baş naziri Yonas Qar Störe arasındakı razılaşmalar sayəsində Norveç hökuməti tərəfindən təqdim edilir. Razılaşma "Naftoqaz"a ukraynalı istehlakçılar üçün qaz təchizatının sabitliyini təmin etməyə və ölkənin enerji təhlükəsizliyini gücləndirməyə imkan verir. Həmişə olduğu kimi vaxtında və vacib dəstəyə görə Norveç hökumətinə, NORAD fonduna və EBRD-yə təşəkkür edirik", - S.Koretski bildirib.

    Ukrayna Volodimir Zelenski Yonas Qar Störe
    "Нафтогаз" подписал с ЕБРР грантовое соглашение на €85 млн для закупки газа

    Son xəbərlər

    15:11

    Marko Rubio: ABŞ və Macarıstan energetika sahəsində sıx əməkdaşlıq edəcək

    Digər ölkələr
    15:11

    ABŞ və Macarıstan nüvə energetikası sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb

    Digər ölkələr
    15:10

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Avropa çempionatının favoritlərindən biriyik"

    Futbol
    15:07

    AZAL Şımkentə müntəzəm reyslərə başlayır

    Maliyyə
    15:02

    Yanvarda Azərbaycan 2 milyard kubmetrdən çox qaz ixrac edib

    Energetika
    14:57

    TƏBİB Vüqar Qurbanovun vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı məlumat yayıb

    Daxili siyasət
    14:51

    Ötən ay Azərbaycan 3 milyon tona yaxın neft ixrac edib

    Energetika
    14:50

    Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 27 % artırıb

    Biznes
    14:50

    "Naftoqaz" EBRD ilə qaz alışı üçün 85 milyon avro məbləğində qrant müqaviləsi imzalayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti