Зеленский: Санкции США против "Росатома" станут мощным сигналом для европейцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США при желании могут ввести санкции против всей российской энергетической отрасли, включая атомную энергетику.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в соцсети Х.

"Президент США Дональд Трамп предпринял решительные шаги, введя санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Мы ему благодарны. Он может ввести санкции против всей их энергетической отрасли, в частности, атомной энергетики. И это будет мощным сигналом для европейцев"- написал он.

При этом президент Украины в частности призвал к санкциям против российской госкорпорации "Росатом", а также против ее руководства и членов их семей.

"Европейцы много сделали. Но они еще не ввели санкции против российской атомной энергетики, "Росатома", людей и их родственников, их детей, которые живут на их деньги в Европе, в Соединенных Штатах, которые платят этими доходами за свое образование в европейских университетах, которые владеют недвижимостью в Соединенных Штатах. Много недвижимости. Они финансово поддерживают детей и родственников повсюду",- отметил он.