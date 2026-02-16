İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Zelenski: ABŞ-nin "Rosatom"a qarşı sanksiyaları avropalılar üçün güclü siqnal olacaq

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 14:15
    Zelenski: ABŞ-nin Rosatoma qarşı sanksiyaları avropalılar üçün güclü siqnal olacaq

    ABŞ istəsə atom energetikası da daxil olmaqla Rusiyanın bütün energetika sektoruna sanksiyalar tətbiq edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X" hesabında yazıb.

    "ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Lukoyl" və "Rosneft"ə qarşı sanksiyalar tətbiq etməklə qətiyyətli addımlar atdı. Biz ona minnətdarıq. O, onların bütün energetika sektoruna, xüsusilə də atom energetikasına qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər. Bu isə avropalılar üçün güclü siqnal olacaq", - o yazıb.

    Bununla yanaşı, Ukrayna Prezidenti xüsusilə Rusiyanın "Rosatom" dövlət korporasiyasına, eləcə də onun rəhbərliyinə və ailə üzvlərinə qarşı sanksiyaların tətbiqinə çağırıb.

    "Avropalılar çox iş görüblər. Lakin onlar hələ Rusiyanın atom energetikasına, "Rosatom"a, bu pulların hesabına Avropada, ABŞ-də yaşayan, bu gəlirlərlə Avropa universitetlərində təhsil haqqını ödəyən, ABŞ-də daşınmaz əmlaka sahib olan insanlara, onların qohumlarına və uşaqlarına qarşı sanksiya tətbiq etməyiblər. Onlar hər yerdə uşaqlarına və qohumlarına maliyyə dəstəyi göstərirlər", - o qeyd edib.

    Зеленский: Санкции США против "Росатома" станут мощным сигналом для европейцев
    Zelenskyy says US sanctions on Rosatom would be a powerful message to Europeans

    Son xəbərlər

    14:50

    Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 27 % artırıb

    Biznes
    14:50

    "Naftoqaz" EBRD ilə qaz alışı üçün 85 milyon avro məbləğində qrant müqaviləsi imzalayıb

    Digər ölkələr
    14:47
    Foto

    Türkiyəli alpinistlərin iştirakı ilə Haçadağa 10-cu zirvə yürüşü təşkil olunub

    Fərdi
    14:43

    Azərbaycanın Ermənistana yanvardakı ixracının ümumi dəyəri açıqlanıb

    Biznes
    14:43

    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 5 %-dən çox azalıb

    Biznes
    14:42

    Azərbaycan karateçisi Gənclər Liqası turnirində qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    14:39

    Azərbaycan və Ermənistanın delimitasiya üzrə Dövlət komissiyaları yaxın zamanda yeni görüş keçirəcək

    Xarici siyasət
    14:39

    "Şamaxinka"da hərəkətin təşkilində dəyişikliklər edilir

    İnfrastruktur
    14:33

    Azərbaycanda ötən ay büdcədən 16 milyon manata yaxın vəsait geri qaytarılıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti