Завершился визит президента Ильхама Алиева в Сербию
Внешняя политика
- 16 февраля, 2026
- 14:31
16 февраля завершился официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Сербия.
Как сообщает Report, в белградском аэропорту Никола Тесла в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева провожал президент Сербии Александар Вучич.
Фото
