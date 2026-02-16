Зеленский: Путина нельзя остановить поцелуями или цветами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальные уступки России приведут к еще более серьезным последствиям в будущем.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал на своей странице в соцсети X.

"Это большая ошибка - позволить агрессору что-либо захватить. Это была большая ошибка с самого начала, начиная с 2014 года [аннексия Крыма]. И даже до этого, во время нападения и оккупации частей Грузии", - подчеркнул он.

Он также считает, что территориальные уступки приводят к новым войнам. "[Президента РФ Владимира] Путина нельзя остановить поцелуями или цветами. Я никогда этого не делал и не считаю это правильным путем. Мой совет всем - не делайте этого с Путиным", - отметил украинский лидер.

Зеленский также вновь заявил, что Россия несет значительные потери на фронте – 30–35 тысяч человек в месяц.