İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Zelenski: Putini öpüş və güllərlə dayandırmaq olmaz

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 14:18
    Zelenski: Putini öpüş və güllərlə dayandırmaq olmaz

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bəyan edib ki, Rusiyaya ərazi güzəştləri gələcəkdə daha ciddi nəticələrə gətirib çıxaracaq.

    "Report" xəbər verir ki, Ukrayna lideri bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Təcavüzkarın nəyisə ələ keçirməsinə imkan vermək böyük səhvdir. Bu, lap əvvəldən, 2014-cü ildən (Krımın ilhaqı) böyük səhv idi. Hətta ondan əvvəl, Gürcüstanın bir hissəsinə hücum və işğal zamanı da bura daxildir", - o vurğulayıb.

    V.Zelenski həmçinin hesab edir ki, ərazi güzəştləri yeni müharibələrə gətirib çıxarır: "Rusiya Prezidenti Vladimir Putini öpüş və güllərlə dayandırmaq olmaz. Mən heç vaxt bunu etməmişəm və bunu doğru yol hesab etmirəm. Hamıya məsləhətim budur – bunu Putinlə etməyin", - Ukrayna lideri qeyd edib.

    Ukrayna Prezidenti yenidən bəyan edib ki, Rusiya cəbhədə əhəmiyyətli itkilər (ayda 30–35 min nəfər) verir.

    Volodimir Zelenski Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Зеленский: Путина нельзя остановить поцелуями или цветами

    Son xəbərlər

    14:50

    Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 27 % artırıb

    Biznes
    14:50

    "Naftoqaz" EBRD ilə qaz alışı üçün 85 milyon avro məbləğində qrant müqaviləsi imzalayıb

    Digər ölkələr
    14:47
    Foto

    Türkiyəli alpinistlərin iştirakı ilə Haçadağa 10-cu zirvə yürüşü təşkil olunub

    Fərdi
    14:43

    Azərbaycanın Ermənistana yanvardakı ixracının ümumi dəyəri açıqlanıb

    Biznes
    14:43

    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 5 %-dən çox azalıb

    Biznes
    14:42

    Azərbaycan karateçisi Gənclər Liqası turnirində qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    14:39

    Azərbaycan və Ermənistanın delimitasiya üzrə Dövlət komissiyaları yaxın zamanda yeni görüş keçirəcək

    Xarici siyasət
    14:39

    "Şamaxinka"da hərəkətin təşkilində dəyişikliklər edilir

    İnfrastruktur
    14:33

    Azərbaycanda ötən ay büdcədən 16 milyon manata yaxın vəsait geri qaytarılıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti