    ИКТ
    • 16 февраля, 2026
    • 14:02
    В Азербайджане средняя скорость широкополосного интернета выросла почти на 35%

    Азербайджан по средней скорости фиксированного широкополосного интернета (89,88 Мбит/с) в январе 2026 года поднялся на 5 позиций по сравнению с декабрем и занял 81-е место среди 152 стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, в прошлом месяце по сравнению с показателем годом ранее (66,83 Мбит/с) средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране выросла на 34,5%.

    По этому показателю Азербайджан опередил Турцию (75,34 Мбит/с), Иран (22,05 Мбит/с), Грузию (44,55 Мбит/с), Армению (81,21 Мбит/с), Казахстан (87,17 Мбит/с), Кыргызстан (85,41 Мбит/с) и Таджикистан (39,59 Мбит/с).

    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 35 %-ə yaxın artıb
