Вучич поблагодарил Ильхама Алиева за визит в Сербию
Внешняя политика
- 16 февраля, 2026
- 14:38
Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию открывает новые возможности для сотрудничества и процветания двух народов.
Как сообщает Report, об этом написал президент Сербии Александар Вучич в соцсетях.
"Для меня было большой честью принять президента Азербайджана Ильхама Алиева и вместе работать над укреплением всесторонних отношений между Сербией и Азербайджаном. Данный визит является подтверждением наших общих ценностей и видения, которые открывают новые возможности для сотрудничества и процветания наших народов. Дорогой друг, благодарю за визит! С нетерпением жду нашей следующей встречи!", - отметил он.
