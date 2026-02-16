Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Вучич поблагодарил Ильхама Алиева за визит в Сербию

    Внешняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 14:38
    Вучич поблагодарил Ильхама Алиева за визит в Сербию

    Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию открывает новые возможности для сотрудничества и процветания двух народов.

    Как сообщает Report, об этом написал президент Сербии Александар Вучич в соцсетях.

    "Для меня было большой честью принять президента Азербайджана Ильхама Алиева и вместе работать над укреплением всесторонних отношений между Сербией и Азербайджаном. Данный визит является подтверждением наших общих ценностей и видения, которые открывают новые возможности для сотрудничества и процветания наших народов. Дорогой друг, благодарю за визит! С нетерпением жду нашей следующей встречи!", - отметил он.

