Vuçiç: İlham Əliyevin Serbiyaya səfəri xalqlarımız üçün yeni əməkdaşlıq və rifah imkanları açır
Xarici siyasət
- 16 fevral, 2026
- 14:23
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Serbiyaya səfəri iki xalq üçün yeni əməkdaşlıq və rifah imkanları açır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu ölkəyə səfəri ilə bağlı paylaşımında qeyd edib.
"Mənim üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi qəbul etmək və birlikdə Serbiya ilə Azərbaycan arasında hərtərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi istiqamətində çalışmaq böyük şərəf oldu. Bu səfər xalqlarımız üçün yeni əməkdaşlıq və rifah imkanları açan ortaq dəyərlərimizin və baxışlarımızın təsdiqidir. Əziz dostum, səfəriniz üçün təşəkkür edirəm! Tezliklə yenidən görüşmək ümidi ilə!", - deyə o qeyd edib.
Son xəbərlər
14:51
Ötən ay Azərbaycan 3 milyon tona yaxın neft ixrac edibEnergetika
14:50
Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 27 % artırıbBiznes
14:50
"Naftoqaz" EBRD ilə qaz alışı üçün 85 milyon avro məbləğində qrant müqaviləsi imzalayıbDigər ölkələr
14:47
Foto
Türkiyəli alpinistlərin iştirakı ilə Haçadağa 10-cu zirvə yürüşü təşkil olunubFərdi
14:43
Azərbaycanın Ermənistana yanvardakı ixracının ümumi dəyəri açıqlanıbBiznes
14:43
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 5 %-dən çox azalıbBiznes
14:42
Azərbaycan karateçisi Gənclər Liqası turnirində qızıl medal qazanıbFərdi
14:39
Azərbaycan və Ermənistanın delimitasiya üzrə Dövlət komissiyaları yaxın zamanda yeni görüş keçirəcəkXarici siyasət
14:39