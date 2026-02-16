Кобахидзе назвал пять стран, не признающих территориальную целостность Грузии
- 16 февраля, 2026
- 14:28
Российская Федерация и еще четыре страны (Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия - ред.) не признают юрисдикцию грузинского правительства над 20% территории Грузии (сепаратистская Абхазия и Южная Осетия - ред.).
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, в Грузии также действуют экстремистские силы, которые не признают юрисдикцию грузинского правительства над 100% территории страны:
"Существуют силы, которые не признают территориальную целостность и конституционное устройство страны как на внешнем, так и на внутреннем уровнях, и эти обстоятельства представляют серьезную угрозу государству".
Кобахидзе подчеркнул, что правительство занимает принципиальную позицию против обеих угроз.
По его словам, борьба с иностранной оккупацией ведется в рамках закона "Об оккупированных территориях", а против внутреннего экстремизма применяются соответствующие статьи Уголовного кодекса".