Кобахидзе назвал пять стран, не признающих территориальную целостность Грузии

Российская Федерация и еще четыре страны (Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия - ред.) не признают юрисдикцию грузинского правительства над 20% территории Грузии (сепаратистская Абхазия и Южная Осетия - ред.).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, в Грузии также действуют экстремистские силы, которые не признают юрисдикцию грузинского правительства над 100% территории страны:

"Существуют силы, которые не признают территориальную целостность и конституционное устройство страны как на внешнем, так и на внутреннем уровнях, и эти обстоятельства представляют серьезную угрозу государству".

Кобахидзе подчеркнул, что правительство занимает принципиальную позицию против обеих угроз.

По его словам, борьба с иностранной оккупацией ведется в рамках закона "Об оккупированных территориях", а против внутреннего экстремизма применяются соответствующие статьи Уголовного кодекса".