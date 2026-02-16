Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Лукашенко выразил готовность участвовать в работе Совета мира по Газе

    • 16 февраля, 2026
    • 14:06
    Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность участвовать в работе Совета мира по Газе, инициированного американским лидером Дональдом Трампом.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он сказал на встрече с государственным секретарем союзного государства Сергеем Глазьевым в Минске.

    "Мы обязательно на уровне президента будем участвовать в этом совете. Может, не в Вашингтоне. Где-то в Европе или на Ближнем Востоке, может быть, в Израиле, ближе тут, в Турции состоятся дальнейшие заседания этого Совета. Мы будем участвовать в нем", - сказал Лукашенко.

    По его словам, Беларусь традиционно транслирует мирную повестку и всегда выступает за мирное урегулирование конфликтов, в том числе, российско-украинского.

    "У нас флаг один - мир. Мы хотим мира, и прежде всего там, где наша судьба - Украина. Мы все хотим там мира. И не только в Украине, но в других точках. Думаю, что нам будет там к месту (находиться в Совете мира - ред.)", - добавил он.

    Издание отмечает, что президент Беларуси 20 января подписал документ о присоединении республики к Совету мира и выполнении положений его устава. На первое заседание Совета, которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне, он не поедет. Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт объяснила это сверстанным на этот период графиком президента и сложностями логистики в связи с западными санкциями и закрытием для Беларуси воздушного пространства над Евросоюзом.

    Lukaşenko Qəzza üzrə Sülh Şurasının işində iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib
