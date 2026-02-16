Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность участвовать в работе Совета мира по Газе, инициированного американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он сказал на встрече с государственным секретарем союзного государства Сергеем Глазьевым в Минске.

"Мы обязательно на уровне президента будем участвовать в этом совете. Может, не в Вашингтоне. Где-то в Европе или на Ближнем Востоке, может быть, в Израиле, ближе тут, в Турции состоятся дальнейшие заседания этого Совета. Мы будем участвовать в нем", - сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь традиционно транслирует мирную повестку и всегда выступает за мирное урегулирование конфликтов, в том числе, российско-украинского.

"У нас флаг один - мир. Мы хотим мира, и прежде всего там, где наша судьба - Украина. Мы все хотим там мира. И не только в Украине, но в других точках. Думаю, что нам будет там к месту (находиться в Совете мира - ред.)", - добавил он.

Издание отмечает, что президент Беларуси 20 января подписал документ о присоединении республики к Совету мира и выполнении положений его устава. На первое заседание Совета, которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне, он не поедет. Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт объяснила это сверстанным на этот период графиком президента и сложностями логистики в связи с западными санкциями и закрытием для Беларуси воздушного пространства над Евросоюзом.