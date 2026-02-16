İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Lukaşenko Qəzza üzrə Sülh Şurasının işində iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib

    • 16 fevral, 2026
    • 14:19
    Lukaşenko Qəzza üzrə Sülh Şurasının işində iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib

    Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ABŞ lideri Donald Trampın təşəbbüsü ilə yaradılan Qəzza üzrə Sülh Şurasının işində iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, o, bunu Minskdə İttifaq Dövlətinin dövlət katibi Sergey Qlazyevlə görüşdə deyib.

    "Biz bu Şurada mütləq prezident səviyyəsində iştirak edəcəyik. Ola bilsin ki, Vaşinqtonda yox. Haradasa Avropada və ya Yaxın Şərqdə, bəlkə də İsraildə, bura daha yaxın Türkiyədə Şuranın növbəti iclasları keçiriləcək. Biz onda iştirak edəcəyik", - Lukaşenko deyib.

    Onun sözlərinə görə, Belarus ənənəvi olaraq sülh gündəliyini təbliğ edir və həmişə münaqişələrin, o cümlədən Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı olub.

    "Bizim bir məqsədimiz var - sülh. Biz sülh istəyirik və ilk növbədə, taleyimizin bağlı olduğu yerdə - Ukraynada. Biz hamımız orada sülh istəyirik və təkcə Ukraynada deyil, digər nöqtələrdə də. Düşünürəm ki, bizim orada (Sülh Şurasında - red.) olmağımız yerinə düşəcək", - prezident əlavə edib.

    Nəşr qeyd edib ki, Belarus Prezidenti yanvarın 20-də respublikanın Sülh Şurasına qoşulması və onun nizamnaməsinin müddəalarının yerinə yetirilməsi haqqında sənədi imzalayıb. O, Şuranın fevralın 19-da Vaşinqtonda keçiriləcək ilk iclasına getməyəcək. Lukaşenkonun mətbuat katibi Natalya Eysmont bunu prezidentin həmin dövr üçün planlaşdırılmış qrafiki və Qərb sanksiyaları, eləcə də Avropa İttifaqının hava məkanının Belarus üçün bağlı olmasından qaynaqlanan logistik çətinliklərlə izah edib.

