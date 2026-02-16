Госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации проведут новую встречу в ближайшее время

Очередная встреча госкомиссий Азербайджана и Армении по делимитации и демаркации государственной границы пройдет в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил участник армяно-азербайджанской инициативы "Мост мира" Нарек Минасян.

По его словам, встреча пройдет на территории Армении, с учетом того, что последняя встреча состоялась на территории Азербайджана.

"В ближайшее время планируется встреча комиссий по демаркации границы двух стран. Учитывая, что предыдущая встреча проходила на территории Азербайджана, следующая, скорее всего, состоится в Армении", - сказал он.

Напомним, что предыдущая встреча комиссий по делимитации границы прошла 28 ноября 2025 года в городе Габала (Азербайджан) под председательством вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

В Армении в рамках инициативы "Мост мира" 13–14 февраля состоялся двусторонний круглый стол, на котором встретились представители гражданского общества Армении и Азербайджана. В состав азербайджанской делегации вошли 19 человек, с армянской стороны участие приняли 20 представителей неправительственных организаций.