İranın Azərbaycana yaxın ərazisində zəlzələ olub
Region
- 03 fevral, 2026
- 23:43
İranın Şərqi Azərbaycan ostanının Mərənd şəhərində 4.3 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsinin (AFAD) "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
Bildirilib ki, zəlzələ ocağı 7 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Qeyd edək ki, Mərənd şəhəri Türkiyə sərhəddindən təxminən 200 kilometr cənubda yerləşdiyi üçün AFAD bu yeraltı təkanlar barədə məlumat verib. Mərənd şəhəri ilə Naxçıvan arasında isə 100-120 km məsafə var.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2026
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [140.99 km] Başkale (Van)
Tarih:2026-02-03
Saat:22:01:34 TSİ
Enlem:38.31 N
Boylam:46.05278 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/cUOAxvuxEI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son xəbərlər
00:00
Leyla Əliyeva Əbu-Dabidə "İnsan Qardaşlığı Məclisi" tədbirində iştirak edibXarici siyasət
23:55
Foto
Azərbaycan və Serbiya arasında çoxtərəfli siyasi məsləhətləşmələr keçirilibXarici siyasət
23:43
İranın Azərbaycana yaxın ərazisində zəlzələ olubRegion
23:26
WSJ: İran gəmiləri Hörmüz boğazında ABŞ tankerini saxlamaq istəyibDigər ölkələr
23:04
KİV: Qəddafinin oğlu Seyf əl-İslam Liviyanın qərbində öldürülübDigər ölkələr
23:01
Vaşinqtonda ABŞ və Kolumbiya Prezidentlərinin görüşü keçirilirDigər ölkələr
22:58
Rusiya-Ukrayna danışıqlarında Uitkoff və Kuşnerin iştirakı təsdiqlənibDigər
22:50
Ər-Riyadda Qəzza, Yəmən və Şərqi Afrikada müzakirə edilibDigər ölkələr
22:46