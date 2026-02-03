İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Vaşinqtonda ABŞ və Kolumbiya Prezidentlərinin görüşü keçirilir

    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 23:01
    Vaşinqtonda ABŞ və Kolumbiya Prezidentlərinin görüşü keçirilir

    Ağ Evdə ABŞ və Kolumbiya Prezidentləri Donald Tramp və Qustavo Petro arasında mətbuata qapalı formatda danışıqlar keçirilir.

    "Report" AFP-yə istinadən xəbər verir ki, görüş yerli vaxtla saat 11:00-da (Bakı vaxtı ilə 20:00-da) başlayıb.

    Kolumbiya Prezidentinin avtomobilinin Ağ Evə əsas girişdən daxil olmadığı bildirilib. Belə ki, Qustavo Petro rəsmi qaydada qarşılanmayıb.

    Daha əvvəl Kolumbiya lideri amerikalı həmkarı ilə fevralın 3-də görüşəcəyini anons edərək bildirmişdi ki, ölkə rəhbərliyi ictimai sükutu qorumağa və Trampın ritorikasının Kolumbiya əhalisi üçün mənfi nəticələrinə yol verməməyə çalışır.

    Yanvarın əvvəlində Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun qaçırılmasından sonra Tramp istisna etməyib ki, ABŞ ordusunun növbəti hədəfi Kolumbiya ola bilər. O, Petronu kokain istehsalını təşviq etməkdə ittiham edib.

