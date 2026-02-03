Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В Вашингтоне проходит встреча президентов США и Колумбии

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 22:48
    В Вашингтоне проходит встреча президентов США и Колумбии

    В Белом доме в закрытом от прессы формате проходят переговоры президентов США и Колумбии Дональда Трампа и Густаво Петро.

    Как передает Report со ссылкой AFP, встреча началась в 11:00 по местному времени (20:00 по Баку).

    Уточняется, что автомобиль колумбийского президента прибыл к Белому дому через боковой вход, "без флагов и помпезности, обычно оказываемых главам государств".

    Ранее колумбийский лидер анонсировал встречу с американским коллегой 3 ферваля, отметив, что руководство страны стремится сохранить общественное спокойствие и не допустить негативных последствий риторики Трампа для населения Колумбии.

    После атаки и похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января Трамп не исключил, что следующей целью армии США может стать Колумбия. Он обвинял Петро в поощрении производства кокаина.

    Vaşinqtonda ABŞ və Kolumbiya Prezidentlərinin görüşü keçirilir
