В Вашингтоне проходит встреча президентов США и Колумбии

В Белом доме в закрытом от прессы формате проходят переговоры президентов США и Колумбии Дональда Трампа и Густаво Петро.

Как передает Report со ссылкой AFP, встреча началась в 11:00 по местному времени (20:00 по Баку).

Уточняется, что автомобиль колумбийского президента прибыл к Белому дому через боковой вход, "без флагов и помпезности, обычно оказываемых главам государств".

Ранее колумбийский лидер анонсировал встречу с американским коллегой 3 ферваля, отметив, что руководство страны стремится сохранить общественное спокойствие и не допустить негативных последствий риторики Трампа для населения Колумбии.

После атаки и похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января Трамп не исключил, что следующей целью армии США может стать Колумбия. Он обвинял Петро в поощрении производства кокаина.