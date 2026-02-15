СМИ: Экс-министр Галущенко задержан при попытке покинуть Украину

Экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко задержан при попытке выезда из Украины.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

"В ночь 15 февраля при попытке пересечения границы НАБУ и САП задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко", - говорится в сообщении.

Уточняется, что он был снят с поезда.

Напомним, что Галущенко 12 ноября 2025 года был отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции страны на фоне резонансного расследования по делу о коррупции в НАЭК "Энергоатом".

Он занимал пост министра энергетики Украины с 29 апреля 2021 по 17 июля 2025 года. Затем был назначен министром юстиции.